大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6日、ムーキー・ベッツ内野手が右腹斜筋損傷により故障者リスト（IL）に入った。同選手に代わり昇格したのがキム・ヘソン内野手だが、デーブ・ロバーツ監督はここまでの働きを高く評価しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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今季のキムは開幕二塁レギュラーの有力候補とみられていたが、開幕直前のタイミングでマイナー降格の憂き目に。ただ、昇格後は3試合で打率.429と、うっぷんを晴らすかのような活躍を見せている。

同メディアは「ロバーツ監督はキムに感銘を受けている。ベッツは10日間のIL入りに過ぎず、期間が終わった後もキムがメジャーに留まる保証はないが、彼は与えられたチャンスを最大限に活かそうとしている。3試合の打撃成績は素晴らしく、守備でも定期的に好プレーを見せている」と言及。

続けて、「私から見ても良い状態だと思う。しっかりと地面に力を伝えられているし、スイングの判断もメカニカルな面で改善されている。とてもいい状態に見えるよ」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

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