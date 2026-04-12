ソフトバンク、日本ハムに11-7で4点リード

ソフトバンクが1回に3点先制も、日本ハムが3回に4点差をひっくり返す。しかしソフトバンクは5回に3点、6回終了時点で11-7とリードを広げた。周東は本塁打含む4打点で活躍。日本ハムも野村、万波が打点を稼ぐも追いつけず。

【スタメン】

日本ハム: 1(中)水谷　瞬 2(一)清宮　幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司　裕也 5(右)万波　中正 6(左)野村　佑希 7(遊)水野　達稀 8(捕)田宮　裕涼 9(二)奈良間　大己 10(投)有原　航平

ソフトバンク: 1(右)柳町　達 2(左)近藤　健介 3(三)栗原　陵矢 4(指)柳田　悠岐 5(一)山川　穂高 6(二)牧原　大成 7(中)周東　佑京 8(捕)海野　隆司 9(遊)川瀬　晃 10(投)松本　晴

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5