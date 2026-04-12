ＤｅＮＡ、広島を1点リードで後半戦へ
2回に広島が先制するも、4回に広島が3点追加。しかしその裏、ＤｅＮＡは度会、ヒュンメル、宮下の本塁打攻勢で一気に逆転し、5-6とリードを奪い後半戦を迎えた。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(二)牧 秀悟 2(左)Ｃ・ヒュンメル 3(一)佐野 恵太 4(三)宮﨑 敏郎 5(捕)山本 祐大 6(遊)宮下 朝陽 7(中)蝦名 達夫 8(右)勝又 温史 9(投)石田 裕太郎
広島: 1(中)大盛 穂 2(二)勝田 成 3(遊)小園 海斗 4(一)Ｅ・モンテロ 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)坂倉 将吾 7(三)佐々木 泰 8(右)中村 奨成 9(投)床田 寛樹
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
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|勝率
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|1
|阪神
|15
|11
|4
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|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
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|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
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|ソフトバンク
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|10
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|.714
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|楽天
|14
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|7
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|14
|7
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|西武
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|6
|8
|1
|.429
|4
|6
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|15
|5
|10
|0
|.333
|5