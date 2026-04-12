ＤｅＮＡ、広島を1点リードで後半戦へ

2回に広島が先制するも、4回に広島が3点追加。しかしその裏、ＤｅＮＡは度会、ヒュンメル、宮下の本塁打攻勢で一気に逆転し、5-6とリードを奪い後半戦を迎えた。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(二)牧　秀悟 2(左)Ｃ・ヒュンメル 3(一)佐野　恵太 4(三)宮﨑　敏郎 5(捕)山本　祐大 6(遊)宮下　朝陽 7(中)蝦名　達夫 8(右)勝又　温史 9(投)石田　裕太郎

広島: 1(中)大盛　穂 2(二)勝田　成 3(遊)小園　海斗 4(一)Ｅ・モンテロ 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)坂倉　将吾 7(三)佐々木　泰 8(右)中村　奨成 9(投)床田　寛樹

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5