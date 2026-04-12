阪神、森下2打点などで3点リード
阪神は5回表、森下翔太の2点適時打と中野拓夢のタイムリーで一挙3点を奪い、中日を突き放した。佐藤輝明も3安打と好調を維持。6回を終え、阪神が3-0とリードしている。
【スタメン】
中日: 1(三)福永 裕基 2(二)田中 幹也 3(一)Ｍ・サノー 4(左)細川 成也 5(右)Ｊ・ボスラー 6(中)花田 旭 7(遊)村松 開人 8(捕)加藤 匠馬 9(投)髙橋 宏斗
阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(遊)木浪 聖也 7(左)前川 右京 8(捕)伏見 寅威 9(投)髙橋 遥人
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5