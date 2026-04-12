阪神、森下2打点などで3点リード

阪神は5回表、森下翔太の2点適時打と中野拓夢のタイムリーで一挙3点を奪い、中日を突き放した。佐藤輝明も3安打と好調を維持。6回を終え、阪神が3-0とリードしている。

【スタメン】

中日: 1(三)福永　裕基 2(二)田中　幹也 3(一)Ｍ・サノー 4(左)細川　成也 5(右)Ｊ・ボスラー 6(中)花田　旭 7(遊)村松　開人 8(捕)加藤　匠馬 9(投)髙橋　宏斗

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(遊)木浪　聖也 7(左)前川　右京 8(捕)伏見　寅威 9(投)髙橋　遥人

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5