大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間9日、トロント・ブルージェイズと戦い3-4で敗れた。この試合中、大谷に関するジョージ・スプリンガー外野手の振る舞いに対し、デーブ・ロバーツ監督は不満を露わにするシーンがあったという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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同メディアは「ロバーツ監督は水曜日の試合中、二刀流の大谷翔平に与えられたウォームアップ時間の長さについて、スプリンガーが球審のダン・ベリーノ審判に詰め寄ったことに対し、明らかに苛立ちを見せていた。同監督は普段は冷静だが、ダグアウトからスプリンガーがベリーノと話す様子を見ながら、不満そうに首を振っていた」と言及。

続けて、「大谷はMLBで唯一、打者と投手を兼任する選手であり、指名打者として出場した後にイニングに向けてウォームアップを行うなど、特有の課題を抱えている。このため、大谷が“特別扱い”を受けているのではないかと、対戦相手から不満の声が上がることもある。そして水曜日、スプリンガーの行動からも分かるように、大谷がマウンドでのウォームアップに余分な時間を与えられているように見えることについて、依然として対戦相手が問題視していることが明らかになった」と記している。

この日先発した大谷は6回1失点（自責0）と試合を作ったが、二刀流としてのプレーを冷ややかに見ている相手もまだ少なくはないのかもしれない。

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