西武、ロッテに1点リードで後半戦へ

6回終了時点で西武がロッテに2対1と1点リード。西武は林のホームランで先制し、源田のタイムリーで追加点を挙げた。ロッテも西川のタイムリーで1点を返したが、その後両チームとも得点が入らず、拮抗した試合展開となっている。

【スタメン】

西武: 1(左)桑原 将志 2(遊)源田 壮亮 3(捕)小島 大河 4(三)渡部 聖弥 5(指)林 安可 6(一)岸 潤一郎 7(右)Ａ・カナリオ 8(中)秋山 俊 9(二)佐藤 太陽 10(投)平良 海馬

ロッテ: 1(左)西川 史礁 2(中)藤原 恭大 3(一)Ｎ・ソト 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地 隆成 6(右)山本 大斗 7(遊)藤岡 裕大 8(捕)佐藤 都志也 9(二)上田 希由翔 10(投)廣池 康志郎

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