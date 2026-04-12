西武、ロッテに1点リードで後半戦へ
6回終了時点で西武がロッテに2対1と1点リード。西武は林のホームランで先制し、源田のタイムリーで追加点を挙げた。ロッテも西川のタイムリーで1点を返したが、その後両チームとも得点が入らず、拮抗した試合展開となっている。
【スタメン】
西武: 1(左)桑原 将志 2(遊)源田 壮亮 3(捕)小島 大河 4(三)渡部 聖弥 5(指)林 安可 6(一)岸 潤一郎 7(右)Ａ・カナリオ 8(中)秋山 俊 9(二)佐藤 太陽 10(投)平良 海馬
ロッテ: 1(左)西川 史礁 2(中)藤原 恭大 3(一)Ｎ・ソト 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地 隆成 6(右)山本 大斗 7(遊)藤岡 裕大 8(捕)佐藤 都志也 9(二)上田 希由翔 10(投)廣池 康志郎
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5