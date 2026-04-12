西武、ロッテに1点リードで後半戦へ

6回終了時点で西武がロッテに2対1と1点リード。西武は林のホームランで先制し、源田のタイムリーで追加点を挙げた。ロッテも西川のタイムリーで1点を返したが、その後両チームとも得点が入らず、拮抗した試合展開となっている。

【スタメン】

西武: 1(左)桑原　将志 2(遊)源田　壮亮 3(捕)小島　大河 4(三)渡部　聖弥 5(指)林　安可 6(一)岸　潤一郎 7(右)Ａ・カナリオ 8(中)秋山　俊 9(二)佐藤　太陽 10(投)平良　海馬

ロッテ: 1(左)西川　史礁 2(中)藤原　恭大 3(一)Ｎ・ソト 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地　隆成 6(右)山本　大斗 7(遊)藤岡　裕大 8(捕)佐藤　都志也 9(二)上田　希由翔 10(投)廣池　康志郎

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5