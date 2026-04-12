楽天、辰己・小郷の活躍で4点リード
オリックス先攻で迎えた6回終了、楽天が4-0とリード。楽天は5回裏に1点を先制し、辰己涼介の1本塁打で2打点、小郷裕哉の1打点も加わりリードを広げた。オリックスはまだ無得点。
【スタメン】
楽天: 1(右)小郷 裕哉 2(二)小深田 大翔 3(中)辰己 涼介 4(三)黒川 史陽 5(遊)村林 一輝 6(一)鈴木 大地 7(指)YG安田 8(左)中島 大輔 9(捕)伊藤 光 10(投)瀧中 瞭太
オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(二)西野 真弘 3(左)西川 龍馬 4(一)太田 椋 5(指)Ｂ・シーモア 6(中)中川 圭太 7(捕)森 友哉 8(遊)紅林 弘太郎 9(右)麦谷 祐介 10(投)Ｓ・ジェリー
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5