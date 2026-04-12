楽天、辰己・小郷の活躍で4点リード

オリックス先攻で迎えた6回終了、楽天が4-0とリード。楽天は5回裏に1点を先制し、辰己涼介の1本塁打で2打点、小郷裕哉の1打点も加わりリードを広げた。オリックスはまだ無得点。

【スタメン】

楽天: 1(右)小郷　裕哉 2(二)小深田　大翔 3(中)辰己　涼介 4(三)黒川　史陽 5(遊)村林　一輝 6(一)鈴木　大地 7(指)YG安田 8(左)中島　大輔 9(捕)伊藤　光 10(投)瀧中　瞭太

オリックス: 1(三)宗　佑磨 2(二)西野　真弘 3(左)西川　龍馬 4(一)太田　椋 5(指)Ｂ・シーモア 6(中)中川　圭太 7(捕)森　友哉 8(遊)紅林　弘太郎 9(右)麦谷　祐介 10(投)Ｓ・ジェリー

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5