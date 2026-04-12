日本ハム、3回に猛攻で逆転！

1回表にソフトバンクが3点を先制するも、1回裏に日本ハムが1点を返す。その後、3回裏に日本ハムが怒涛の4得点。序盤を終えて、日本ハムが5-3とリードを広げた。

【スタメン】

日本ハム: 1(中)水谷 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(左)野村 7(遊)水野 8(捕)田宮 9(二)奈良間 10(投)有原

ソフトバンク: 1(右)柳町 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(二)牧原大 7(中)周東 8(捕)海野 9(遊)川瀬 10(投)松本晴

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5