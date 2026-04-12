日本ハム、3回に猛攻で逆転！
1回表にソフトバンクが3点を先制するも、1回裏に日本ハムが1点を返す。その後、3回裏に日本ハムが怒涛の4得点。序盤を終えて、日本ハムが5-3とリードを広げた。
【スタメン】
日本ハム: 1(中)水谷 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(左)野村 7(遊)水野 8(捕)田宮 9(二)奈良間 10(投)有原
ソフトバンク: 1(右)柳町 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(二)牧原大 7(中)周東 8(捕)海野 9(遊)川瀬 10(投)松本晴
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5