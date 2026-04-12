広島、序盤を1点リード

広島は2回表に先制点を挙げ、3回を終えてDeNAに1点差でリード。DeNAは拙攻が続き、序盤を無得点で終えた。試合は中盤へ向かう。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(左)ヒュンメル 3(一)佐野 4(三)宮﨑 5(捕)山本 6(遊)宮下 7(中)蝦名 8(右)勝又 9(投)石田裕

広島: 1(中)大盛 2(二)勝田 3(遊)小園 4(一)モンテロ 5(左)ファビアン 6(捕)坂倉 7(三)佐々木 8(右)中村奨 9(投)床田

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5