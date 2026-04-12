ヤクルト、序盤を1点リード
ヤクルトが3回表に1点を先制。オスナ、岩田のタイムリーで得点したが、巨人は反撃できず。赤羽は3安打と好調だ。序盤を終え、ヤクルトが1-0とリードして中盤へ向かう。
【スタメン】
巨人: 1(二)門脇 2(右)中山 3(遊)泉口 4(一)ダルベック 5(左)キャベッジ 6(三)坂本勇 7(中)平山 8(捕)山瀬 9(投)井上
ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(右)増田 7(三)赤羽 8(二)伊藤 9(投)高梨
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
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|勝
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|勝率
|差
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|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
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|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
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|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
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|楽天
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|オリックス
|14
|7
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|3
|日本ハム
|14
|7
|7
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|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
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|.333
|5