ヤクルト、序盤を1点リード

ヤクルトが3回表に1点を先制。オスナ、岩田のタイムリーで得点したが、巨人は反撃できず。赤羽は3安打と好調だ。序盤を終え、ヤクルトが1-0とリードして中盤へ向かう。

【スタメン】

巨人: 1(二)門脇 2(右)中山 3(遊)泉口 4(一)ダルベック 5(左)キャベッジ 6(三)坂本勇 7(中)平山 8(捕)山瀬 9(投)井上

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(右)増田 7(三)赤羽 8(二)伊藤 9(投)高梨

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