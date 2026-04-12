ヤクルト、序盤を1点リード

ヤクルトが3回表に1点を先制。オスナ、岩田のタイムリーで得点したが、巨人は反撃できず。赤羽は3安打と好調だ。序盤を終え、ヤクルトが1-0とリードして中盤へ向かう。

【スタメン】

巨人: 1(二)門脇 2(右)中山 3(遊)泉口 4(一)ダルベック 5(左)キャベッジ 6(三)坂本勇 7(中)平山 8(捕)山瀬 9(投)井上

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(右)増田 7(三)赤羽 8(二)伊藤 9(投)高梨

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5