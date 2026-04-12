リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、U－19イングランド代表FWリオ・ングモハを絶賛した。11日、クラブ公式サイトが伝えている。

リヴァプールは11日に行われたプレミアリーグ第32節でフルアムと対戦。36分にングモハが先制点を決めると、40分にはモハメド・サラーが追加点を挙げ、2－0で公式戦4試合ぶりの勝利を収めた。

この試合で先制点を決めた17歳225日のングモハは、イギリスメディア『Squawka』によると、ラヒーム・スターリングが2012年10月に決めた17歳317日という記録を更新し、プレミアリーグの試合において本拠地『アンフィールド』で得点を決めたリヴァプール史上最年少選手になったという。

見事な先制点をもたらしたングモハの活躍について聞かれたスロット監督は試合後、「数週間前、いや数カ月前にも言ったと思うけど、彼の出場時間は増えるだろう。彼はどんどん強くなっていて、試合に出場する時だけでなく、練習でもどんどん力強さを見せている」と成長していることを明かしながら、同選手のパフォーマンスに賛辞を送っている。

「単なる華麗なトリックではなく、彼のプレーにはますます結果が伴うようになっている。世界最高のディフェンダーたちと対戦するのに必要な力強さが彼のプレーには増している。彼がこのタイミングで（アンフィールドで）初ゴールを決めたことに誰も驚いていないと思う」

「彼は最近のフットボールではあまり見られない特別な質を持っている。それは一対一の状況を支配する力だ。そして、まさにその力を発揮してゴールを決めた。巧みなフェイントでボールをコントロールし、モハメド・サラーのようなシュートでゴールを決めたと言えるだろう。今日の彼のプレーを見ても驚きはない。ここ1カ月のトレーニングで、彼が今日のような力強いシュートを打てる力をどんどん身につけているのを目の当たりにしていたからね」

この活躍から、2点ビハインドで迎える14日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグのパリ・サンジェルマン（PSG）戦にングモハが先発出場するかにも注目が集まっているが、スロット監督は「準備はできていると思う」と語った一方、「問題は2日後にもう一度同じプレーができるかどうかだ。それはまた別の問題だ」とどんな試合でも起用できる選手ではあるものの、PSGで先発起用するかの明言は避けている。

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