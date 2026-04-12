阪神・中日、投手戦で序盤終了

阪神と中日の対戦は、3回を終え0対0の投手戦。両チームとも得点圏に走者は進めるものの、あと一本が出ず無得点が続いている。注目は阪神の森下、中野、佐藤の打撃だが、打線は沈黙。中盤へ、均衡を破るチームは現れるか。

【スタメン】

中日: 1(三)福永 2(二)田中 3(一)サノー 4(左)細川 5(右)ボスラー 6(中)花田 7(遊)村松 8(捕)加藤 9(投)髙橋宏

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(遊)木浪 7(左)前川 8(捕)伏見 9(投)髙橋

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5