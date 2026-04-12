阪神・中日、投手戦で序盤終了
阪神と中日の対戦は、3回を終え0対0の投手戦。両チームとも得点圏に走者は進めるものの、あと一本が出ず無得点が続いている。注目は阪神の森下、中野、佐藤の打撃だが、打線は沈黙。中盤へ、均衡を破るチームは現れるか。
【スタメン】
中日: 1(三)福永 2(二)田中 3(一)サノー 4(左)細川 5(右)ボスラー 6(中)花田 7(遊)村松 8(捕)加藤 9(投)髙橋宏
阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(遊)木浪 7(左)前川 8(捕)伏見 9(投)髙橋
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5