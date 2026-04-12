ロッテvs西武、3回終了0-0
両チーム譲らぬ投手戦で序盤を終えた。西武は3回裏、林安可のソロホームランで先制したが、ロッテも直後に西川のタイムリーで同点に追いついた。さらに源田のタイムリーで西武が勝ち越したが、ロッテも粘りを見せ、3回終了時点で両チーム無得点のまま序盤を終えた。
【スタメン】
西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(捕)小島 4(三)渡部 5(指)林安可 6(一)岸 7(右)カナリオ 8(中)秋山 9(二)佐藤太 10(投)平良
ロッテ: 1(左)西川 2(中)藤原 3(一)ソト 4(指)ポランコ 5(三)寺地 6(右)山本 7(遊)藤岡 8(捕)佐藤 9(二)上田 10(投)廣池
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
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|分
|勝率
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|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
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|楽天
|14
|7
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|1
|.538
|2
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|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5