ロッテvs西武、3回終了0-0

両チーム譲らぬ投手戦で序盤を終えた。西武は3回裏、林安可のソロホームランで先制したが、ロッテも直後に西川のタイムリーで同点に追いついた。さらに源田のタイムリーで西武が勝ち越したが、ロッテも粘りを見せ、3回終了時点で両チーム無得点のまま序盤を終えた。

【スタメン】

西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(捕)小島 4(三)渡部 5(指)林安可 6(一)岸 7(右)カナリオ 8(中)秋山 9(二)佐藤太 10(投)平良

ロッテ: 1(左)西川 2(中)藤原 3(一)ソト 4(指)ポランコ 5(三)寺地 6(右)山本 7(遊)藤岡 8(捕)佐藤 9(二)上田 10(投)廣池

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