ロッテvs西武、3回終了0-0

両チーム譲らぬ投手戦で序盤を終えた。西武は3回裏、林安可のソロホームランで先制したが、ロッテも直後に西川のタイムリーで同点に追いついた。さらに源田のタイムリーで西武が勝ち越したが、ロッテも粘りを見せ、3回終了時点で両チーム無得点のまま序盤を終えた。

【スタメン】

西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(捕)小島 4(三)渡部 5(指)林安可 6(一)岸 7(右)カナリオ 8(中)秋山 9(二)佐藤太 10(投)平良

ロッテ: 1(左)西川 2(中)藤原 3(一)ソト 4(指)ポランコ 5(三)寺地 6(右)山本 7(遊)藤岡 8(捕)佐藤 9(二)上田 10(投)廣池

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5