オリックス・楽天、序盤は投手戦
オリックスと楽天の対戦は、3回を終えて0対0の投手戦となっている。両チームともに得点が入らず、互いに譲らない展開。楽天は辰己の1本塁打と小郷の打点などでチャンスを作るも、得点には結びついていない。序盤を終えて、静かな立ち上がりを見せている。
【スタメン】
楽天: 1(右)小郷 2(二)小深田 3(中)辰己 4(三)黒川 5(遊)村林 6(一)鈴木大 7(指)YG安田 8(左)中島 9(捕)伊藤光 10(投)瀧中
オリックス: 1(三)宗 2(二)西野 3(左)西川 4(一)太田 5(指)シーモア 6(中)中川 7(捕)森友 8(遊)紅林 9(右)麦谷 10(投)ジェリー
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5