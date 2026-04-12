オリックス・楽天、序盤は投手戦

オリックスと楽天の対戦は、3回を終えて0対0の投手戦となっている。両チームともに得点が入らず、互いに譲らない展開。楽天は辰己の1本塁打と小郷の打点などでチャンスを作るも、得点には結びついていない。序盤を終えて、静かな立ち上がりを見せている。

【スタメン】

楽天: 1(右)小郷 2(二)小深田 3(中)辰己 4(三)黒川 5(遊)村林 6(一)鈴木大 7(指)YG安田 8(左)中島 9(捕)伊藤光 10(投)瀧中

オリックス: 1(三)宗 2(二)西野 3(左)西川 4(一)太田 5(指)シーモア 6(中)中川 7(捕)森友 8(遊)紅林 9(右)麦谷 10(投)ジェリー

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5