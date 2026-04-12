オリックス・楽天、序盤は投手戦

オリックスと楽天の対戦は、3回を終えて0対0の投手戦となっている。両チームともに得点が入らず、互いに譲らない展開。楽天は辰己の1本塁打と小郷の打点などでチャンスを作るも、得点には結びついていない。序盤を終えて、静かな立ち上がりを見せている。

【スタメン】

楽天: 1(右)小郷 2(二)小深田 3(中)辰己 4(三)黒川 5(遊)村林 6(一)鈴木大 7(指)YG安田 8(左)中島 9(捕)伊藤光 10(投)瀧中

オリックス: 1(三)宗 2(二)西野 3(左)西川 4(一)太田 5(指)シーモア 6(中)中川 7(捕)森友 8(遊)紅林 9(右)麦谷 10(投)ジェリー

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