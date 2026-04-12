STARGLOW セカンドシングル「USOTSUKI」はポップな失恋ソングに…ADAM＆TAIKIが制作裏話を明かす

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。4月2日（木）の放送は、5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）のADAMさん、TAIKIさんが登場！ここでは、4月1日（水）にリリースされたセカンドシングル「USOTSUKI」について伺いました。

◆日本語の美しさが光る失恋ソング

れなち：STARGLOW は、4月1日にセカンドシングル「USOTSUKI」をリリースしました。こちらはどんな曲になりましたか？

ADAM：すごくポップで、みんなで楽しめるような曲調かと思いきや、失恋ソングで歌詞が悲しいんですよね。でも、日本語の美しさとかもしっかり感じられますし、みんなで楽しめる曲なので、ぜひいろんな人に届いてほしいなと思います。

れなち：ありがとうございます。ここで、リスナーさんからこんなメッセージが届いています。

＜リスナーからのメッセージ＞

「セカンドシングル『USOTSUKI』について、メンバーそれぞれの解釈で歌っているとのことですが、お2人はどのような解釈で歌っていますか？」

れなち：TAIKIさんはどうですか？

TAIKI：深く考えすぎずに歌っているところはあって。自分は高校生なので、等身大の思いをストレートに伝えることは意識しましたね。

れなち：なるほど。ADAMさんはどうですか？ レコーディングのときに意識したこととかありますか？

ADAM：レコーディングで意識した点でいうと、自分の発声って結構ロックな感じがルーツにあるので、今回の曲はそれがすごく活きたなと思いますし、ラブソングなので、自分の恋愛観や周りの恋愛観を照らし合わせながら、歌詞にしっかり思いを込めました。

◆TAIKI、生放送中に“高校卒業”を実感!?

れなち：さっき、さらっとTAIKIさんが「高校生なので」って言っていたんですけど、まだ高校生なんですね！

TAIKI：はい（笑）。あっ、でももう4月だから高校生じゃないんだ。

れなち：卒業式は行きました？

TAIKI：はい、行きました。

れなち：おめでとうございます！

TAIKI：ありがとうございます！

れなち：心境の変化はありますか？

TAIKI：いや、今確かに「高校生じゃねえや」って思ったんですけど……学割も使えないってことですよね？

れなち：そうですね（笑）。

TAIKI：えー！ まじか！

れなち：ハハハ（笑）！

ADAM：一般料金は高いよ～。

TAIKI：うわ～！ キツ～！

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM