「ほぼすべての指標でトップだ」大谷翔平、シーズンMVP争いにまさかのライ…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、今季もナ・リーグMVPの筆頭候補に挙げられている。しかし、同僚のアンディ・パヘス外野手が開幕から好調を維持しており、この成績が続く場合、MVPを奪われる可能性もある。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。

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ドジャース打線は開幕直後こそ低調だったが、その中でパヘスは唯一安定した結果を残し、チームを牽引した。8日（日本時間9日）時点でチームは9勝3敗とナ・リーグ西地区で首位に立っている。

シーズンを通してMVP候補として名前が挙がり続ける可能性は低いものの、パヘスのシーズン序盤の活躍は目覚ましいものだ。

特に、ドジャースはレギュラーシーズンの最初の2カードを通じて打線が苦戦したが、それでも4勝2敗の成績を残した。これらの試合において、OPSが.700を超えたのはパヘスただ1人だ。

勢いに乗っているパヘスについて、コロマ氏は「この3年目の外野手は、ドジャースの選手の中でほぼすべての打撃指標でトップに立ち、bWAR、長打率、OPS+ではナ・リーグ首位を記録した。さらに、安打16、打率.471という成績でMLB全体でもトップに立っていた」と言及した。

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