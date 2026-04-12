大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6日、ムーキー・ベッツ内野手が右腹斜筋損傷により故障者リスト（IL）入りしている。当初は数週間の離脱になるという見方もあったが、予想以上のスピードで回復は進んでいるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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同メディアは「ベッツに関する最新情報が出るまでにはしばらく時間がかかりそうにも思えた――ドジャースがしばらく完全休養に入らせても不思議ではなかった――が、敵地トロントでの第2戦を前に、彼は軽めのドリルを行うためグラウンドに姿を見せた。ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、ベッツは正式に腹斜筋の負傷と診断されてからわずか2日しか経っていないにもかかわらず、『はるかに回復が進んでいる』と感じているという」と言及。

続けて、「彼が不在の間、キム・ヘソン内野手とアレックス・フリーランド内野手には良い出場機会が与えられている。それでも、ベッツ本人が前向きな状態にあると聞けるのは喜ばしいことだし、やはりデーブ・ロバーツ監督の言葉よりも、選手本人からの情報の方が安心感を与えてくれる」と記している。

ベッツのIL期間は10日間となっているが、この調子なら最短復帰も十分にあり得そうだ。

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