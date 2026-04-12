ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第14回ライブ配信が4月6日に行われた。

今回の配信には、バンド「SCOOBIE DO」のドラマーでMLB解説者のオカモト“MOBY”タクヤ氏、元プロ野球選手でアナリストとして活躍している関口雄大氏が出演。

番組では元プロ野球選手でアナリストの関口雄大氏が、今季からMLBでプレーしている岡本和真（ブルージェイズ）について言及。「彼はやると思ってます。除脂肪指数が日本人離れしてる」と話し、近年注目される指標「除脂肪指数（FFMI）」をもとに解説した。

除脂肪指数とは、体重から脂肪を除いた除脂肪体重を身長の2乗で割って算出される数値。体脂肪を除いた、筋肉や骨の筋肉量（除脂肪量）が、身長に対してどのくらいあるかを示すものになる。

関口氏はこの除脂肪指数について、「MLBの選手とNPBの選手を一番大きく分けている要素かなと思う」と指摘する。

「メジャーの選手は指数で言うと24くらいになるんですけど、NPBの平均は22～23になる」と語り、フィジカル面の差の一因になっているとみている。さらに、この数値は投手であれば球速、打者であればスイングスピードと相関があるとも説明した。

その中で名前が挙がったのが岡本だ。関口氏は「岡本和真は除脂肪指数が25〜26くらいある。ボディビルダー並みで、この数字はNPBの選手では見ない」とし、そのフィジカルの突出ぶりを強調した。

また、除脂肪指数の数値を上げるには時間を要し、「1上げるのに、トレーニングしてる人たちでも2年〜3年かかると言われる」と説明する。

岡本の除脂肪指数は日々の積み重ねによるものだとし、ウエートトレーニングだけでなく食事管理も含めて「（岡本は）何から何まできっちりやっている」と言及。日本球界屈指の打者である理由の一端を、数値の観点から読み解いている。

さらに番組内では、ドジャース・佐々木朗希についても話が及んだ。佐々木がMLBで苦戦している理由などについて、関口氏がアナリストの目線で語っている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

「当然、狙われる」佐々木朗希は“球種が読まれやすい”？元プロが解説

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

【関連記事】

【了】