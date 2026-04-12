ブンデスリーガ第29節が11日に行われ、ザンクトパウリとバイエルンが対戦した。

ザンクトパウリは降格PO圏の16位に位置しており、残留圏の15位ケルンとの勝ち点差は「2」。対戦相手は首位バイエルンだが、少しでも勝ち点を稼いでおきたいところだった。なお、藤田譲瑠チマと安藤智哉は先発出場し、原大智はベンチスタートとなった。

対するバイエルンは伊藤洋輝が先発出場を果たした。15日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝のセカンドレグでレアル・マドリード（スペイン）をホームに迎える予定であり、勝利して好調を維持したいところだった。

試合は9分にスコアが動く。バイエルンが敵陣のボックス前でボールを奪い返すと、コンラート・ライマーがボックス内へクロス上げる。ジャマル・ムシアラがこれに頭で合わせ、バイエルンが早速先制した。

その後もバイエルンがチャンスを作り続けるが、ザンクトパウリが5－4－1でコンパクトに守り、得点を奪うことができない。結局、前半はバイエルンの1点リードのまま終わった。

後半もバイエルンがボール保持率で上回る展開が続く。すると53分、バイエルンは敵陣深くの右サイドでFKを得る。キッカーのジョシュア・キミッヒが蹴ったボールを、ザンクトパウリの選手がクリアしきれず、こぼれ球をレオン・ゴレツカが押し込んだ。さらに直後の54分、ゴレツカが敵陣でボールを奪い、パスを受けたミカエル・オリーズがドリブルで駆け上がり、そのままの勢いでミドルシュートをゴール右下に決めた。これでバイエルンのリードは一気に3点に広がった。

勢いに乗るバイエルンは65分、またしても敵陣でボールを奪うと、ムシアラのアシストからニコラス・ジャクソンがシュートをゴール右下に決め、これでリードは4点になった。

ところが67分、伊藤洋輝がピッチに座り込んでしまい、そのまま左足を気にする仕草を見せながらベンチへ退き、ヨナタン・ターが途中出場した。

バイエルンは88分にも敵陣でのボール奪取からラファエル・ゲレイロが得点。一方でザンクトパウリは無得点に抑えられ、試合はバイエルンが5－0で大勝。バイエルンは今季、リーグ戦での総得点が「105」に達し、ブンデスリーガ史上最多得点記録を更新した。なお、ザンクトパウリの藤田譲瑠チマは66分までプレーし、安藤智哉はフル出場を果たしたほか、原大智が88分から途中出場した。

ザンクトパウリは、17日に行われる次節でホームにケルンを迎える。一方のバイエルンは、15日に行われるCL・準々決勝のセカンドレグでホームにてレアル・マドリードと対戦する。

【スコア】

ザンクトパウリ 0－5 バイエルン

【得点者】

0－1 9分 ジャマル・ムシアラ（バイエルン）

0－2 53分 レオン・ゴレツカ（バイエルン）

0－3 54分 ミカエル・オリーズ（バイエルン）

0－4 65分 ニコラス・ジャクソン（バイエルン）

0－5 88分 ラファエル・ゲレイロ（バイエルン）

【動画】ムシアラの先制弾＆オリーズのミドル！