ブンデスリーガ第29節が11日に行われ、ヴォルフスブルクとフランクフルトが対戦した。

ヴォルフスブルクは現在17位の降格圏に低迷。11試合勝利から遠ざかっており、入れ替え戦圏内の16位ザンクトパウリとの勝ち点差を「4」に離されている。一方、フランクフルトは勝ち点「39」の現在7位に位置している。

ヴォルフスブルク所属の日本代表FW塩貝健人がベンチ入りを果たすなか、フランクフルトの同MF堂安律はメンバー外となった一戦で、先手を取ったのはアウェイチーム。21分にオスカー・ホイルンドがダイレクトでミドルシュートを決め切り、フランクフルトが一歩前に出る。

さらに32分には、セットプレーから追加点。サインプレーからヨナタン・ブルカルトがDFの背後に抜け出すと、最後はアルノー・カリムエンドが押し込み、リードを2点に広げる。

反撃に出たいヴォルフスブルクは49分、ロヴロ・マイェルがFKから直接シュートを試みるも、GKにミヒャエル・ツェッテラーに触られ、ポストに直撃。後半の立ち上がりに追撃の狼煙とはならない。68分にはモハメド・アムラのクロスにクリスティアン・エリクセンがシュートを放つも枠を捉えることはできない。

迎えた79分、DFデニス・ヴァヴロに代わり、塩貝がピッチに登場。2点を追いかけるヴォルフスブルクは前線の枚数を増やす。塩貝は後半アディショナルタイムにボレーシュートで枠を捉えるもゴールとはならず。ラストプレーでヴォルフスブルクは、ジェナン・ペイチノヴィッチが1点を返すもここで試合終了。アウェイのフランクフルトがヴォルフスブルクを2－1で下した。

次戦は18日に行われ、ヴォルフスブルクは敵地でウニオン・ベルリンと、フランクフルトはホームでライプツィヒとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ヴォルフスブルク 1－2 フランクフルト

【得点者】

0－1 21分 オスカー・ホイルンド（フランクフルト）

0－2 32分 アルノー・カリムエンド（フランクフルト）

1－2 90＋7分 ジェナン・ペイチノヴィッチ（ヴォルフスブルク）

【動画】塩貝がボレーシュートを放ち、ゴールに近づく



