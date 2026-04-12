ブンデスリーガ第29節が11日に行われ、ボルシアMGは敵地でライプツィヒと対戦した。

日本代表DF高井幸大と同FW町野修斗が所属するボルシアMGは、28試合が消化したリーグ戦で勝ち点「30」の現在13位。入れ替え戦圏内の16位ザンクトパウリとの勝ち点差は「5」と、その差を少しでも引き離したいところだ。3位ライプツィヒとの対戦で、前節スタメン出場の町野は今節ベンチスタート。高井は負傷から復帰し、6試合ぶりのメンバー入りを果たしている。

試合は序盤からボルシアMGのGKモリッツ・ニコラス、ライプツィヒのGKマールテン・ファンデフートが好セーブを見せる展開。その後は上位のライプツィヒがゴール前に迫るシーンを作り出すも、ボルシアMGは無失点で抑え、試合を折り返す。

後半に入り、ライプツィヒはヤン・ディオマンデのドリブル突破を中心に攻勢を強めるなか、ボルシアMGにアクシデント発生。DFケヴィン・ディクスが負傷退場を余儀なくされ、DFファビオ・キアロディアが投入される。徐々にライプツィヒのペースが落ちると、ボルシアMGもハリス・タバコヴィッチにチャンスが訪れる。

迎えた77分にはライプツィヒのザヴェル・シュラーガーがエリア内でフリーでシュートを放るつもGKニコラスがストップ。すると81分、ライプツィヒがついにゴールをこじ開ける。ディオマンデが左足を振り抜き、鋭いシュートでネットを揺らす。



ビハインドを背負ったボルシアMGは85分に町野を投入。ボルシアMGはロングボールを放り込み、スクランブル態勢を作るも、このままタイムアップ。ボルシアMGは0－1で敗れ、4試合ぶりの敗戦を喫した。

ボルシアMGは次戦、19日に佐野海舟と川﨑颯太が所属するマインツと対戦する。

【スコア】

ライプツィヒ 1－0 ボルシアＭＧ

【得点者】

1－0 81分 ヤン・ディオマンデ（ライプツィヒ）