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2026.04.12 14:00 横浜スタジアム
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OUT
9番 床田 寛樹 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
8番 中村 奨成 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
6番 宮下 朝陽 サードゴロ 3アウト
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OUT
5番 山本 祐大 レフトフライ 2アウト
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 サードゴロ 1アウト
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OUT
7番 佐々木 泰 サードゴロ 3アウト
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OUT
広1-0Ｄ
6番 坂倉 将吾 センター犠牲フライ 広島得点！ 広 1-0 Ｄ 2アウト
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OUT
5番 Ｓ・ファビアン セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
石田 裕太郎 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｅ・モンテロ レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 佐野 恵太 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 Ｃ・ヒュンメル センターフライ 2アウト
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OUT
1番 牧 秀悟 サードゴロ 1アウト
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OUT
3番 小園 海斗 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 勝田 成 ライトフライ 2アウト
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OUT
1番 大盛 穂 ピッチャーゴロ 1アウト
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