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2026.04.12 14:00 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
広島 0 1 0 1 1 0
ＤｅＮＡ 0 0 0 0 0
  • OUT

    9番 床田 寛樹 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    8番 中村 奨成 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 宮下 朝陽 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 山本 祐大 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 宮﨑 敏郎 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 佐々木 泰 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    広1-0Ｄ

    6番 坂倉 将吾 センター犠牲フライ 広島得点！ 広 1-0 Ｄ 2アウト

  • OUT

    5番 Ｓ・ファビアン セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    石田 裕太郎 がワイルドピッチ ランナー：2塁

  • OUT

    4番 Ｅ・モンテロ レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 佐野 恵太 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 Ｃ・ヒュンメル センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 牧 秀悟 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 小園 海斗 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 勝田 成 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 大盛 穂 ピッチャーゴロ 1アウト

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