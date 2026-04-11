大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、テオスカー・ヘルナンデス外野手がまずまずの滑り出しを見せている。このまま昨季のリベンジを果たせるか注目される中、米メディア『ドジャースウェイ』は、過去に囁かれたトレード放出説が再燃する可能性について言及している。

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テオスカーは昨季134試合、打率.247、25本塁打、89打点と確実性を欠いた上で、守備でも緩慢な動きや判断ミスが目立った。こうした経緯もあってか、最終的には具体的な動きはなかったが、このオフにはトレード放出を予想する報道も少なからず出ていた。

同メディアはまず、プロスペクトの一人であるジェームズ・ティブス外野手が3Aで打率4割超と好調なことを紹介。その上で、「ドジャースがダルトン・ラッシング捕手で直面しているような問題を避けたいのであれば、テオスカーのトレードを再検討する必要があるかもしれない。彼は今季まずまずのスタートを切っているが、もし昨季のように打撃成績が落ち込むようであれば、チームも検討するかもしれない」と予想した。

一方、「もしタリック・スクーバル投手のような選手がトレード期限で獲得可能になれば、ティブスはおそらく放出されることになるだろうが、それにはあらゆる条件がうまく重なる必要がある」と、場合によってはティブスがトレード要員になり得るとも指摘している。

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