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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、スプリングトレーニングから不安定な投球が続いている。シーズンが開幕しても内容は安定せず、ダルトン・ラッシング捕手も佐々木の投球について不安を感じているようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のバレンティナ・マルティネス記者が言及した。

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NPB時代には決め球として圧倒的な威力を誇った佐々木のフォークボールだが、今季は精度にばらつきが見られている。実際、ワシントン・ナショナルズ戦では甘く入ったフォークを痛打され、3ラン本塁打を浴びる場面もあった。

ラッシングは、佐々木のフォークについて率直に「安定感に欠けている。ストライクが取れないと、打者は見送るだけでよくなってしまう。ストライクゾーンに投げられなければ、投げるたびに相手打者に手を出さないで済むチャンスを与えてしまう球だ」と語った。

一方で、デーブ・ロバーツ監督は「失点よりも投球内容全体を見ている。被弾の後に立て直して5回まで投げたのは大きい」と語り、成長の兆しを強調した。

精度を欠き、投球割合も減っている自身のフォークボールについて佐々木は「決めるのは自分じゃない」と、捕手のラッシングのサインであることを明かしている。

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