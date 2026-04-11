プレミアリーグ第32節が11日に行われ、アーセナルとボーンマスが対戦した。

31試合が消化したリーグ戦で勝ち点「70」のアーセナルは現在首位。1試合消化の少ない2位マンチェスター・シティとの勝ち点差は「9」となっている。対するボーンマスは13位。現在5戦連続引き分け中も、最後のリーグ戦での敗北は1月3日に行われた第20節アーセナル戦までさかのぼる。

アーセナルが本拠地『エミレーツ・スタジアム』にボーンマスを迎え入れた一戦は、アウェイチームが試合の均衡を破ることに。アドリアン・トリュフェが左サイドを駆け上がりクロスを上げると、相手に当たりコースが変わりつつもファーサイドへ。そこにエリ・ジュニア・クルピが詰め切り、17分にボーンマスが先制する。

ビハインドを背負ったアーセナルは、CKからカイ・ハヴァーツにチャンスが訪れるが、ヘディングシュートはわずかに枠外。それでも34分にPKを獲得すると、ヴィクトル・ギェケレシュが決め切り、試合を振り出しに戻す。

1－1で試合折り返し、迎えた54分にアーセナルは3枚替えを敢行。エベレチ・エゼ、レアンドロ・トロサール、マックス・ダウマンを投入し、攻撃的な選手を入れ替える。しかし、攻撃のペースは変わらず、中盤戦に突入する。

すると迎えた74分、ボーンマスが勝ち越しに成功。アレックス・スコットが中央の花道ができたところを抜けだすと、GKとの1対1を制し、ネットを揺らした。

その後、攻勢を強めるアーセナルは、ダウマンのクロスから途中出場のガブリエウ・ジェズスがヘディングシュート。ガブリエウ・マガリャンイスもエリア内に侵入するが、最後まで同点ゴールを挙げることはできず。このまま試合は終了し、アーセナルは1－2で敗戦を喫した。

アーセナルは次戦、15日にUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグでスポルティングと対戦した後、19日に運命の首位決戦マンチェスター・C戦を控える。ボーンマスは18日に敵地でニューカッスルと対戦する。

【スコア】

アーセナル 1－2 ボーンマス

【得点者】

0－1 17分 エリ・ジュニア・クルピ（ボーンマス）

1－1 35分 ヴィクトル・ギェケレシュ（PK/アーセナル）

1－2 74分 アレックス・スコット

【ゴール動画】ギェケレシュのPK弾



