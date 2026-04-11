福山雅治、マイラバ、星野源、ジュディマリ、ヒゲダン、松任谷由実…「HELLO」ソングTOP10

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

4月5日（日）の放送では、「新生活スタート！『HELLO』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「新生活スタート！『HELLO』ソングTOP10」

・1位：福山雅治「HELLO」

・2位：MY LITTLE LOVER「Hello, Again ～昔からある場所～」

・3位：星野源「Hello Song」

・4位：JUDY AND MARY「Hello! Orange Sunshine」

・5位：The Beatles「Hello, Goodbye」

・6位：ももいろクローバーZ「黒い週末 -ZZ ver.-」

・7位：Official髭男dism「HELLO」

・8位：フィンガー5「恋のダイヤル6700」

・9位：松任谷由実「Hello, my friend」

・10位：BUMP OF CHICKEN「Hello,world!」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「新生活スタート！『HELLO』ソングTOP10」は、1967年リリースのビートルズ「Hello, Goodbye」から、2020年リリースのヒゲダン「HELLO」まで、リリース年の差が53年以上と、半世紀を超える幅広い年代の楽曲がランクインしました。

上位は、そのちょうど中間地点にあたる90年代中盤の楽曲が多く、1995年にリリースされミリオンヒットを記録したマイラバの「Hello, Again ～昔からある場所～」と、福山雅治さんの「HELLO」がワンツーフィニッシュを飾る結果となりました。

世代を超えて愛され続ける楽曲のパワーは、未来も明るく照らしてくれます。

4月は新しい環境への期待と不安が入り混じる時期ですが、「HELLO」という言葉1つで、見ている景色が鮮やかに変わることを教えてくれる、希望に満ちたフレーズが登場する楽曲が目立ちました。

3月の卒業シーズンを乗り越え、新しいスタートを切ったタイミングにふさわしい、ポップなナンバーが揃ったTOP10となりました。

次回4月12日（日）の放送テーマは、「さあ！ 踏み出そう！『シューズ』ソングTOP10」です。

＜番組概要＞

番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10

放送日時：毎週日曜 16:00～16:55

パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/