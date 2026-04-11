福山雅治、マイラバ、星野源、ジュディマリ、ヒゲダン、松任谷由実…「HELLO」ソングTOP10

4月5日（日）の放送では、「新生活スタート！『HELLO』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。
＜今週のTOP10＞
「新生活スタート！『HELLO』ソングTOP10」
・1位：福山雅治「HELLO」
・2位：MY LITTLE LOVER「Hello, Again ～昔からある場所～」
・3位：星野源「Hello Song」
・4位：JUDY AND MARY「Hello! Orange Sunshine」
・5位：The Beatles「Hello, Goodbye」
・6位：ももいろクローバーZ「黒い週末 -ZZ ver.-」
・7位：Official髭男dism「HELLO」
・8位：フィンガー5「恋のダイヤル6700」
・9位：松任谷由実「Hello, my friend」
・10位：BUMP OF CHICKEN「Hello,world!」
＜チャート総評＞
イントロマエストロ・藤田太郎さん
今回の「新生活スタート！『HELLO』ソングTOP10」は、1967年リリースのビートルズ「Hello, Goodbye」から、2020年リリースのヒゲダン「HELLO」まで、リリース年の差が53年以上と、半世紀を超える幅広い年代の楽曲がランクインしました。
上位は、そのちょうど中間地点にあたる90年代中盤の楽曲が多く、1995年にリリースされミリオンヒットを記録したマイラバの「Hello, Again ～昔からある場所～」と、福山雅治さんの「HELLO」がワンツーフィニッシュを飾る結果となりました。
世代を超えて愛され続ける楽曲のパワーは、未来も明るく照らしてくれます。
4月は新しい環境への期待と不安が入り混じる時期ですが、「HELLO」という言葉1つで、見ている景色が鮮やかに変わることを教えてくれる、希望に満ちたフレーズが登場する楽曲が目立ちました。
3月の卒業シーズンを乗り越え、新しいスタートを切ったタイミングにふさわしい、ポップなナンバーが揃ったTOP10となりました。
次回4月12日（日）の放送テーマは、「さあ！ 踏み出そう！『シューズ』ソングTOP10」です。
＜番組概要＞
番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10
放送日時：毎週日曜 16:00～16:55
パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹
番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/