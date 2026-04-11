Mrs. GREEN APPLE大森元貴「めちゃくちゃデカいバターが…」ニュージーランドのお土産店で見た衝撃の光景とは!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
4月6日（月）の放送では、ニュージーランドへ研修旅行に行くという14歳のリスナーからのメッセージを紹介。先日、実際にニュージーランドを訪れたばかりの大森が、現地のリアルな情報を伝授しました。
＜リスナーからのメッセージ＞
私は今度、学校の研修でニュージーランドを訪れます。なので大森先生がニュージーランドに行かれていて、とても驚きました！ 大森先生のニュージーランドでの思い出や、おすすめの場所などがあれば教えていただきたいです。3段ジェラートは食べるつもりです！（千葉県 14歳 女の子）
＜ミセスからのメッセージ＞
若井：なるほど！ 3段ジェラートは知ってるぞと。
大森：あ、じゃあ2人はニュージーランド行ったことない？
若井：ない！
藤澤：ニュージーランドないよ！
若井：“NZ”ない。
大森：NZない!? 私はクライストチャーチ（※ニュージーランド南島最大の都市）にもオークランド（※ニュージーランド北島北部に位置する同国最大の都市・商業の中心地）にも行きましたからね！
若井：なに？ なに？
藤澤：もう1回言ってもらっていい？
大森：クライストチャーチにもオークランドにも行きました！
若井：チャーチ……教会ってこと？
大森：……あったんじゃない？
若井：……いやいや！ どういうこと（笑）!?
藤澤：行ったんだよね（笑）？
若井：教会があったところ？ 地名ってこと？
大森：地名だよッ！
若井：わかんないよ（笑）！
大森：ニュージーランドっていうのには……なんだっけ？ 北と南があるんだっけ？
若井：日本にもあるだろ！
大森・藤澤：（笑）。
若井：ちょ、待って！ いや、俺が変じゃないよね？ 方角は日本にも世界にもあるわ！ そしてニュージーランド……あっ、（北島と南島の2つの大きな島に）分かれてるってことね！
大森：なんかあるはず、大きく。
――ここで職員（番組スタッフ）がニュージーランドの地図を見せる。
大森：でしょ！ ほらほらほら！ 北島と南島で分かれてんのよ。で、その2つによって構築されてるのがニュージーランドなのよ！ そうそうそう。で、今回はオークランドの（北島）ほうに行ったんだよね！
若井：オークランドはどっちだ？
大森：それは自分で調べてよ！
若井：わかったわかった！ ごめんなさい……（笑）。
藤澤：（笑）。聞いちゃいけないのかもしれない！
大森：すぐ行ってすぐ帰ってきたから。
若井：でもオークランド有名だよね。聞いたことある。
大森：都心ですよ！ 都心も都心。お土産ショップ、皆さん王道だけど行ってみてください。本当にめちゃくちゃデカいバターだけが売ってるんで！
若井：（笑）お土産ショップで、でっかいバター!?
大森：缶切りが別途必要なデカバターがいっぱい売ってるんで！ ぜひ！
若井：バターが有名なのかな？
大森：やっぱり羊とかが有名ですからね。
藤澤：あぁ～！
若井：羊バターだ。
大森：あと鳥のキーウィとかね。
藤澤：元貴からもらいました！ お土産で！
大森：持ってきてないの、今日？
藤澤：カバンにつけてる！ キーウィ！
大森：よかったよかった！ 若井にもキーホルダーをプレゼントして。
若井：リバーシブルっていうのかな？ なんか2面ある謎のキーホルダー。
藤澤：リバーシブルキーホルダー（笑）。
若井：俺もよくわからないけど、何あれ？ 何と何？
大森：お土産屋さんで、一番意味わかんないやつ買ったの。「これ若井にね」って。
若井：でも可愛かったよ。あとキーウィのフィギュアね。
大森：そうそう、頭の揺れる。
若井：ありがとうございます。
大森：でも、紫外線強いので注意ですね。
若井：そう、そういうの聞きたいわ！
大森：日焼け止めをちゃんと塗って、あとサングラス。やっぱり必須ですね！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info