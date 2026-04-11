「忘れても無理はないだろう」大谷翔平所属のドジャース、主力選手が衝撃…

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ロサンゼルス・ドジャースのアンディ・パヘス外野手は、ドジャース打線が思ったような結果を残せていない中、開幕から好調を維持していた。しかし、ここ数試合では快音が聞かれず、不振状態に陥ったとの懸念もある。米メディア『スポーティング・ニュース』のビリー・ヘイエン記者が言及した。

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開幕から驚異的な打撃を続けていたパヘスだが、8日（日本時間9日）のトロント・ブルージェイズ戦では4打数無安打、三振4と沈黙。ここまでの勢いを考えれば、珍しい不振の1日となった。

しかし、それでも直近までの成績は圧巻だ。3月末から4月初旬にかけては連日複数安打を記録し、本塁打や打点も量産。わずか数試合で打率.400超、OPS1.100超という驚異の数字を叩き出していた。

この日の不振で勢いは一旦落ち着いたものの、それでも打率.413、OPS1.112と依然リーグトップクラスの成績を維持している。

勢いに陰りが見えたパヘスについて、ヘイエン氏は「彼も人間だ。ドジャースの中堅手が、このところとんでもない打撃好調ぶりを見せていたため、そのことを忘れてしまっても無理はないだろう」と言及した。

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