AFC U－20女子アジアカップ2026準々決勝が11日に行われ、U－20日本女子代表（ヤングなでしこ）とU－20ベトナム女子代表が対戦した。

今年9月にポーランドで開催されるFIFA U－20女子ワールドカップの予選も兼ねている今大会。総勢12チームが参加し、準決勝に進出した4チームがワールドカップ出場権が与えられる。2大会ぶりの大会制覇を目指すヤングなでしこは、グループステージを3戦全勝で首位突破し、準々決勝進出を決めた。

勝てばワールドカップ出場権を獲得する準々決勝では、ベトナムと対戦。日本は序盤からボールを支配し、主導権を握ると迎えた18分に先制ゴール。CKから最後は板村真央が左足を振り、ネットを揺らした。

その後も日本は、圧倒的なボール支配率で敵陣エリア前まで侵入するも、ベトナムは人数を割いて対抗。なかなか追加点を奪えずにいたが、前半アディショナルタイムに田子夏海が反転から抜け出し、リードを広げる2点目を記録。さらに右からのクロスに福島望愛が飛び込み、ヘディングシュート。日本はスコア3－0にして最高の形で試合を折り返す。

後半に入っても攻勢を強める日本は61分、板村の強烈なミドルシュートが炸裂。リードを4点に広げても集中力を保ち続け、ルーズボールを拾い相手の攻撃を許さず、被シュート数もゼロに抑える。

後半の追加点は1点に終わったものの、日本はベトナムに4－0で下し、準決勝に進出を決めるとともにワールドカップ出場権を獲得。準決勝は15日に行われ、U－20中国女子代表とU－20ウズベキスタン女子代表の勝者と対戦する。

【スコア】

U－20日本女子代表 4－0 U－20ベトナム女子代表

【得点者】

1－0 18分 板村真央（U－20日本女子代表）

2－0 45＋1分 田子夏海（U－20日本女子代表）

3－0 45＋2分 福島望愛（U－20日本女子代表）

4－0 61分 板村真央（U－20日本女子代表）

【ゴール動画】板村真央の強烈ミドル！



