レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が、11日に行われるラ・リーガ第31節アラベス戦で、2試合連続でベンチメンバーに入った。

久保については、1月18日に行われたラ・リーガ第20節バルセロナ戦（○2－1）でスターティングメンバーに名を連ねていたものの、1点リードで迎えた後半の66分、カウンターを狙ってスプリントをかけた際に左太ももを負傷。自力での歩行は困難で、担架に乗せられてピッチを後にし、以降の約2カ月間、離脱を強いられる。3月のインターナショナルマッチウィークでイギリス遠征に臨んだ日本代表にも招集されていなかった。

久保は今月に入ってピッチ上での個別トレーニングを再開し、インターナショナルマッチウィーク期間でチームトレーニングに合流すると、そこから順調に回復し、前節レバンテ戦（○2－0）では復帰後初のメンバー入り。同試合で出場機会は訪れず、続くアラベス戦でもベンチスタート。スペイン代表FWミケル・オヤルサバル、ポルトガル代表FWゴンサロ・ゲデスらとともに、ベンチから出番を待つ。

今シーズン、久保はここまで公式戦通算20試合に出場して2ゴール3アシストを記録。レアル・ソシエダ攻撃陣の主軸として躍動を続けていた。チームは今月18日、コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）決勝のアトレティコ・マドリード戦を控えているが、同試合を前に、久保がどれほどの状態まで回復しているのか、注目が集まる。

レアル・ソシエダが、ラ・リーガで今季3度目の連勝を目指すアラベス戦は、日本時間で11日の21：00にキックオフを迎える。なお、今節はラ・リーガの“レトロマッチデー”のゲームとなっており、レアル・ソシエダ、アラベスともに、ヴィンテージデザインのユニフォームでピッチに立つ。

◆◼︎レアル・ソシエダ スターティングメンバー

▼GK

1 アレハンドロ・レミロ

▼DF

2 ホン・アランブル

6 アリツ・エルストンド

16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

17 セルヒオ・ゴメス

▼MF

8 カルロス・ソレール

18 ベニャト・トゥリエンテス

23 ブライス・メンデス

24 ルカ・スチッチ

7 アンデル・バレネチェア

▼FW

9 オーリ・オスカルソン

【画像】レアル・ソシエダのスターティングメンバー