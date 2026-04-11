大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、大谷、山本由伸投手、佐々木朗希投手と3名の日本人選手が在籍している。今後さらに人数が増えるのかは注目されるところだが、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手も有力候補と目されているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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村上はこのオフ、2年3400万ドルでホワイトソックスと契約。迎えた今季は日本時間10日終了時点で12試合、打率.205、4本塁打、7打点とさっそく長打力を見せつけている。

同メディアは「カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者とディラン・ヘルナンデス記者は最近、ドジャースが将来的に新たな日本人スターを獲得する可能性があると予測した。その選手とは、現在ホワイトソックスと契約している村上だ。多くの球団と同様に、ドジャースは彼がメジャーの投球スピードや球速に対応できるかについて懐疑的で、特に三振率の高さが大きな懸念材料とされていた。しかし、最初の数週間で彼はその実力を発揮し、多くのスカウトの見方を覆しつつある」と言及。

続けて、「彼の契約は来季終了後に満了するため、このまま好調な打撃を維持すれば有力な選択肢となり得るだろう。その時点では、マックス・マンシー内野手がチームを離れているか、あるいは役割が縮小している可能性が高い。三塁のポジションに空きが生まれ、村上加入への道が開かれるかもしれない」と記している。

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