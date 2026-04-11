ヤクルト、巨人を1点リードで後半戦へ
1回表にヤクルトがサンタナの2ランなどで2点を先制。3回裏に巨人は坂本、山瀬の連続ホームランで1点差に迫るも、その後両チームとも追加点なく、6回終了時点でヤクルトが3-2とリードを保っている。
【スタメン】
巨人: 1(二)浦田 俊輔 2(中)松本 剛 3(遊)泉口 友汰 4(左)Ｔ・キャベッジ 5(一)増田 陸 6(三)坂本 勇人 7(右)平山 功太 8(捕)山瀬 慎之助 9(投)Ｂ・マタ
ヤクルト: 1(遊)長岡 秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)鈴木 叶 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田 幸宏 6(右)丸山 和郁 7(二)武岡 龍世 8(投)山野 太一 9(三)田中 陽翔
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|13
|9
|4
|0
|.692
|-
|2
|ヤクルト
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|6
|中日
|12
|3
|9
|0
|.250
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|2
|日本ハム
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|ロッテ
|13
|5
|8
|0
|.385
|3
|6
|西武
|13
|4
|8
|1
|.333
|4