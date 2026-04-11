ヤクルト、巨人を1点リードで後半戦へ

1回表にヤクルトがサンタナの2ランなどで2点を先制。3回裏に巨人は坂本、山瀬の連続ホームランで1点差に迫るも、その後両チームとも追加点なく、6回終了時点でヤクルトが3-2とリードを保っている。

【スタメン】

巨人: 1(二)浦田　俊輔 2(中)松本　剛 3(遊)泉口　友汰 4(左)Ｔ・キャベッジ 5(一)増田　陸 6(三)坂本　勇人 7(右)平山　功太 8(捕)山瀬　慎之助 9(投)Ｂ・マタ

ヤクルト: 1(遊)長岡　秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)鈴木　叶 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田　幸宏 6(右)丸山　和郁 7(二)武岡　龍世 8(投)山野　太一 9(三)田中　陽翔

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 13 9 4 0 .692 -
2 ヤクルト 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 12 7 5 0 .583 1
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
6 中日 12 3 9 0 .250 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 ロッテ 13 5 8 0 .385 3
6 西武 13 4 8 1 .333 4