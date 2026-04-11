ヤクルト、巨人を1点リード
1回表にヤクルトがサンタナの本塁打などで2点を先制。3回裏、巨人は坂本勇、山瀬の本塁打で1点を返したが、ヤクルトが1点リードのまま序盤を終えた。
【スタメン】
巨人: 1(二)浦田 2(中)松本 3(遊)泉口 4(左)キャベッジ 5(一)増田陸 6(三)坂本勇 7(右)平山 8(捕)山瀬 9(投)マタ
ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)鈴木叶 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(右)丸山和 7(二)武岡 8(投)山野 9(三)田中
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|ヤクルト
|13
|9
|4
|0
|.692
|0
|3
|巨人
|13
|7
|6
|0
|.538
|2
|4
|広島
|11
|5
|6
|0
|.455
|3
|5
|DeNA
|12
|4
|8
|0
|.333
|5
|6
|中日
|13
|3
|10
|0
|.231
|6
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|13
|9
|4
|0
|.692
|-
|2
|オリックス
|13
|7
|6
|0
|.538
|2
|2
|日本ハム
|13
|7
|6
|0
|.538
|2
|4
|楽天
|13
|6
|6
|1
|.500
|2
|5
|西武
|14
|5
|8
|1
|.385
|4
|6
|ロッテ
|14
|5
|9
|0
|.357
|4