ヤクルト、巨人を1点リード

1回表にヤクルトがサンタナの本塁打などで2点を先制。3回裏、巨人は坂本勇、山瀬の本塁打で1点を返したが、ヤクルトが1点リードのまま序盤を終えた。

【スタメン】

巨人: 1(二)浦田 2(中)松本 3(遊)泉口 4(左)キャベッジ 5(一)増田陸 6(三)坂本勇 7(右)平山 8(捕)山瀬 9(投)マタ

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)鈴木叶 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(右)丸山和 7(二)武岡 8(投)山野 9(三)田中

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 14 10 4 0 .714 -
2 ヤクルト 13 9 4 0 .692 0
3 巨人 13 7 6 0 .538 2
4 広島 11 5 6 0 .455 3
5 DeNA 12 4 8 0 .333 5
6 中日 13 3 10 0 .231 6

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 13 9 4 0 .692 -
2 オリックス 13 7 6 0 .538 2
2 日本ハム 13 7 6 0 .538 2
4 楽天 13 6 6 1 .500 2
5 西武 14 5 8 1 .385 4
6 ロッテ 14 5 9 0 .357 4