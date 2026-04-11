「老後は友達がいないと寂しい」「趣味などの仲間がいないとボケてしまうかも……」そんな世間の声に、どこか焦りを感じることがあるかもしれません。

とはいえ、「人との付き合いもお金がかかるし」「一人で過ごす方が、気持ちが楽」というのも正直な気持ち。そもそも、孤独はダメなことなのでしょうか。

今回は、群れない暮らしがもたらす心の平穏と、一人で過ごすからこそ見えてくる豊かな世界についてお届けします。

◆「友達がいない」は、人間関係の整理を終えた健やかな姿かも?!

60代を迎えるまで、私たちは家族のため、仕事のため、あるいは世間体のため、それぞれの場面において「気を使う関係」を維持し合ってきました。

「先々のことを考えれば、むげにはできない」「気乗りはしないけれど、誘いに乗っておこう……」。そんなふうに、自分の気持ちを後回しにしてつなぎ止めてきた縁も多かったはずです。

しかし退職後、そうしたつながりが途絶えてしまうと、最初にやってくるのは「孤独感」かもしれません。

けれど、よく考えてみましょう。友達が少ない、あるいはいないということは、あなたが自分の「好き・嫌い」に正直になり、無理な同調を必要としなくなった成熟の証でもあるのではないでしょうか。

人間関係は、誰かに依存すれば楽です。しかし、自分の時間を自分の意思で差配できるということは、この上なくぜいたくなこと。誰かと一緒にいるときに演じてしまいがちな「自分」ではなく、心の奥底にある「本当の自分」で生きる力が備わったということなのです。

「気ままに散歩していると、幸せを感じる」。そんな発見の一つひとつが、自分を内側から満たし日々を支える土台となります。

◆一人でいる自由を満喫しつつ、維持しておきたい「ゆるいつながり」

孤独を楽しみ、自分を愛する時間は大切ですが、社会の中で軽やかに生きていくための「最低限のアンテナ」は持っておきたいものです。

●近所付き合いは「あいさつ」から

「遠くの親戚より近くの他人」という言葉通り、自宅近くの人とはあいさつを交わす程度の関係をつくっておくと安心です。何気ない会釈だけでも、お互いの存在を感じ合えることは、いざというときの支えになります。

●スマホを味方につける

自治体の案内やイベントの申し込みも、今はスマホが主流になりつつあります。情報から取り残されないよう、便利な道具としてしっかり使いこなしましょう。指先1つで新しい知識や地域とつながれるのは、心強い味方になります。

●買い物で地元を応援する（プレミアム商品券の活用）

スーパーでまとめてポイントを稼ぐという効率化も大切ですが、近所のお店を利用するのも一案です。例えば、物価高騰対策として自治体が発行している「プレミアム商品券」などを活用しましょう。

プレミアム商品券は、例えば5000円で7000円分（4割おトク！）の買い物ができる、家計にうれしい仕組みです。利用先は原則として発行地域内の対象店舗に限られますが、これを機に気になっている地元のお店を開拓してみてはいかがでしょうか。

「地元の魚屋さんへ行ったら、鰻の蒲焼が絶品だった」「お総菜屋さんのハムカツやシュウマイが驚くほどおいしかった」「近くの美容院に行ってみたら便利で、そのまま行きつけになった」……。

私の周りで、実際に試した人によると、新しいお気に入りの居場所を見つけられたと話してくれました。

●ラジオ体操に参加してみる

地域の体操に参加してみるのもよい習慣づくりになります。天気や体調の話など、人と差し障りのない会話を軽く交わせる場所があるだけで、生活にリズムが生まれます。

◆孤独を「孤高」に楽しみ、家計防衛も！

「老後、友達がいない」。もしかしたら世間はそれを「孤独」と呼び、寂しいことだと決めつけるかもしれません。しかし、考えようによっては、しがらみのない自由な状態であり、「自分のお金と時間を、全て自分のために使えるぜいたくな時間」があるということです。

群れない暮らしは、精神的な自立だけでなく、家計の自立にもつながります。見栄のための付き合いや、気乗りしない会食に消えていた交際費がなくなるだけで、家計には確かなゆとりが生まれます。

その浮いたお金を、自分の健康を守るための良質な食材や、ずっとやりたかった小さな学びに充てる。そんな「生きたお金の使い方」ができるのは、孤独を「孤高」に楽しむことができる人だけの特権です。

誰の目も気にせず、自分の心が動くままに、そして自分のお金を納得のいく場所に使う。そんな群れない暮らしを堂々と楽しみましょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）