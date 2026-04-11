今日の運勢 4月12日（日）12星座占いランキング第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月12日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月12日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調で、趣味も充実しやすい1日なので好きなことにとことん打ち込んでみましょう。好きな人に連絡を送ってみたり、アプローチをするのも良さそうです。好調な運気で楽しい1日となりそうです。今日は直感も冴えやすい運気なので、何かを選択する際は直感を参考にしてみましょう。ラッキーカラーは赤。学びがあったり、成長につながったりするような1日です。今日は探究心を大切にして色々なものに目を向けてみましょう。海外に関することに意識を向けるのも良さそうです。対人運が好調です。特に1対1のコミュニケーションにラッキーがありそうなので、パートナーや大切な人との時間を大切に過ごしてみましょう。趣味や勉強が充実しやすく楽しい1日となりそうです。新しい趣味を見つけるために挑戦してみたり、今後のために資格の勉強を始めてみるのもおすすめです。人付き合いが広がりやすくコミュニケーションが活発な運気です。今日は人が集まる場所へ出掛けてみましょう。自分自身と価値観が違う人とも関わりを持てると収穫がありそうです。マイペースに過ごせると良い日です。今日は部屋の片付けをしたり、書類の整理をしたり、身の回りを整えることを心掛けて過ごしてみましょう。仕事運が好調です。今日は忙しい1日となりそうなので、課題や仕事がある人は、頑張りすぎには注意しましょう。夜は早めの就寝がおすすめです。金運が好調です。今日は財布の中を整えたり、財布を布で拭いてみたりしましょう。お金に関することで見直しをするのも良さそうです。内省がテーマです。今日は瞑想をしたり、思考の整理を心掛けてみましょう。涙を流したり、感情のデトックスをするのも良さそうです。日頃の疲れを癒せると良い日です。好きなものを食べたり、昼寝をしたり、心と身体が求めていることを選択しましょう。マッサージを受けるのも良さそうです。モヤモヤした感情が出やすい日となりそうです。今日は感情的に焦って動いてしまわないように心掛けましょう。趣味に没頭したり、リフレッシュしたりする時間を大切にしましょう。今日は不要に感じるものを手放してみましょう。人間関係についても見直したり、価値観の見直しができると良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/