西武、序盤で4点リード

1回裏に西武が打者一巡の猛攻で4点を先制。ロッテは山本がホームランを放つも1打点に留まり、西武はカナリオの3打点などでリードを広げる。3回を終え、西武が4-0で試合を優位に進めている。

【スタメン】

西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(捕)小島 4(三)渡部 5(指)林安可 6(一)岸 7(右)カナリオ 8(中)秋山 9(二)仲田 10(投)武内

ロッテ: 1(左)西川 2(右)藤原 3(二)上田 4(一)ソト 5(指)ポランコ 6(三)寺地 7(中)岡 8(捕)松川 9(遊)友杉 10(投)田中

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 13 9 4 0 .692 -
2 ヤクルト 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 12 7 5 0 .583 1
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
6 中日 12 3 9 0 .250 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 ロッテ 13 5 8 0 .385 3
6 西武 13 4 8 1 .333 4