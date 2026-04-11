西武、序盤で4点リード
1回裏に西武が打者一巡の猛攻で4点を先制。ロッテは山本がホームランを放つも1打点に留まり、西武はカナリオの3打点などでリードを広げる。3回を終え、西武が4-0で試合を優位に進めている。
【スタメン】
西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(捕)小島 4(三)渡部 5(指)林安可 6(一)岸 7(右)カナリオ 8(中)秋山 9(二)仲田 10(投)武内
ロッテ: 1(左)西川 2(右)藤原 3(二)上田 4(一)ソト 5(指)ポランコ 6(三)寺地 7(中)岡 8(捕)松川 9(遊)友杉 10(投)田中
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|13
|9
|4
|0
|.692
|-
|2
|ヤクルト
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|6
|中日
|12
|3
|9
|0
|.250
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|2
|日本ハム
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|ロッテ
|13
|5
|8
|0
|.385
|3
|6
|西武
|13
|4
|8
|1
|.333
|4