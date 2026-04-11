ロッテの廣池康志郎が12日の西武戦で、今季初先発する。

廣池は球団を通じて「久しぶりの先発なのでまずは楽しんで投げて、ペース配分とかは考えず中継ぎと同じくらいの勢いでしっかり強気に攻めて試合を作れればいいかなと思います」とコメント。

廣池は今季自身初の開幕一軍を掴み、ここまで2試合・5回1/3を投げ、防御率0.00。前回登板の5日のソフトバンク戦では、3回2/3を投げ無失点に抑え、今季初先発のチャンスが巡ってきた。