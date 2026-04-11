ソフトバンク、6回で6-3とリード
ソフトバンクが6回に打者一巡の猛攻で5点を奪い、3点リードを広げた。1回に日本ハムが先制するも、4回にソフトバンクが追いつき、6回で近藤、柳田の本塁打も飛び出し、主導権を握った。日本ハムは矢澤の本塁打で食い下がる。
【スタメン】
日本ハム: 1(中)矢澤 宏太 2(一)清宮 幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司 裕也 5(右)万波 中正 6(左)西川 遥輝 7(捕)田宮 裕涼 8(二)奈良間 大己 9(遊)水野 達稀 10(投)伊藤 大海
ソフトバンク: 1(右)柳町 達 2(左)近藤 健介 3(三)栗原 陵矢 4(指)柳田 悠岐 5(一)山川 穂高 6(遊)今宮 健太 7(中)周東 佑京 8(捕)海野 隆司 9(二)牧原 大成 10(投)上沢 直之
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|13
|9
|4
|0
|.692
|-
|2
|ヤクルト
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|6
|中日
|12
|3
|9
|0
|.250
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|2
|日本ハム
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|ロッテ
|13
|5
|8
|0
|.385
|3
|6
|西武
|13
|4
|8
|1
|.333
|4