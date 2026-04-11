ソフトバンク、6回で6-3とリード

ソフトバンクが6回に打者一巡の猛攻で5点を奪い、3点リードを広げた。1回に日本ハムが先制するも、4回にソフトバンクが追いつき、6回で近藤、柳田の本塁打も飛び出し、主導権を握った。日本ハムは矢澤の本塁打で食い下がる。

【スタメン】

日本ハム: 1(中)矢澤　宏太 2(一)清宮　幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司　裕也 5(右)万波　中正 6(左)西川　遥輝 7(捕)田宮　裕涼 8(二)奈良間　大己 9(遊)水野　達稀 10(投)伊藤　大海

ソフトバンク: 1(右)柳町　達 2(左)近藤　健介 3(三)栗原　陵矢 4(指)柳田　悠岐 5(一)山川　穂高 6(遊)今宮　健太 7(中)周東　佑京 8(捕)海野　隆司 9(二)牧原　大成 10(投)上沢　直之

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 13 9 4 0 .692 -
2 ヤクルト 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 12 7 5 0 .583 1
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
6 中日 12 3 9 0 .250 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 ロッテ 13 5 8 0 .385 3
6 西武 13 4 8 1 .333 4