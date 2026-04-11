ソフトバンク、6回で6-3とリード

ソフトバンクが6回に打者一巡の猛攻で5点を奪い、3点リードを広げた。1回に日本ハムが先制するも、4回にソフトバンクが追いつき、6回で近藤、柳田の本塁打も飛び出し、主導権を握った。日本ハムは矢澤の本塁打で食い下がる。

【スタメン】

日本ハム: 1(中)矢澤 宏太 2(一)清宮 幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司 裕也 5(右)万波 中正 6(左)西川 遥輝 7(捕)田宮 裕涼 8(二)奈良間 大己 9(遊)水野 達稀 10(投)伊藤 大海

ソフトバンク: 1(右)柳町 達 2(左)近藤 健介 3(三)栗原 陵矢 4(指)柳田 悠岐 5(一)山川 穂高 6(遊)今宮 健太 7(中)周東 佑京 8(捕)海野 隆司 9(二)牧原 大成 10(投)上沢 直之

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