阪神、佐藤輝明2発で9-3と大量リード

阪神は1回、2回にそれぞれ1点、4回に2点を追加し、佐藤輝明の2本塁打などで打線が爆発。中日は3回に1点を返したが、6回終了時点で3-9と点差を広げられている。中日もサノー、花田のホームランで意地を見せた。

【スタメン】

中日: 1(三)福永 裕基 2(中)花田 旭 3(右)Ｊ・ボスラー 4(左)細川 成也 5(一)Ｍ・サノー 6(遊)村松 開人 7(捕)木下 拓哉 8(投)大野 雄大 9(二)辻本 倫太郎

阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(遊)木浪 聖也 7(左)中川 勇斗 8(捕)伏見 寅威 9(投)伊原 陵人

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