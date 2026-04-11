阪神、佐藤輝明2発で9-3と大量リード
阪神は1回、2回にそれぞれ1点、4回に2点を追加し、佐藤輝明の2本塁打などで打線が爆発。中日は3回に1点を返したが、6回終了時点で3-9と点差を広げられている。中日もサノー、花田のホームランで意地を見せた。
【スタメン】
中日: 1(三)福永 裕基 2(中)花田 旭 3(右)Ｊ・ボスラー 4(左)細川 成也 5(一)Ｍ・サノー 6(遊)村松 開人 7(捕)木下 拓哉 8(投)大野 雄大 9(二)辻本 倫太郎
阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(遊)木浪 聖也 7(左)中川 勇斗 8(捕)伏見 寅威 9(投)伊原 陵人
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|13
|9
|4
|0
|.692
|-
|2
|ヤクルト
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|6
|中日
|12
|3
|9
|0
|.250
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|2
|日本ハム
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|ロッテ
|13
|5
|8
|0
|.385
|3
|6
|西武
|13
|4
|8
|1
|.333
|4