阪神、佐藤輝明2発で9-3と大量リード

阪神は1回、2回にそれぞれ1点、4回に2点を追加し、佐藤輝明の2本塁打などで打線が爆発。中日は3回に1点を返したが、6回終了時点で3-9と点差を広げられている。中日もサノー、花田のホームランで意地を見せた。

【スタメン】

中日: 1(三)福永　裕基 2(中)花田　旭 3(右)Ｊ・ボスラー 4(左)細川　成也 5(一)Ｍ・サノー 6(遊)村松　開人 7(捕)木下　拓哉 8(投)大野　雄大 9(二)辻本　倫太郎

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(遊)木浪　聖也 7(左)中川　勇斗 8(捕)伏見　寅威 9(投)伊原　陵人

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「阪神タイガース」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 13 9 4 0 .692 -
2 ヤクルト 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 12 7 5 0 .583 1
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
6 中日 12 3 9 0 .250 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 ロッテ 13 5 8 0 .385 3
6 西武 13 4 8 1 .333 4