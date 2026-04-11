楽天、オリックスに7点リードで後半戦へ

楽天は1回裏に先制、3回、4回にも追加点を重ねると、5回裏には一挙4得点でリードを広げた。オリックスも5回表に1点を返したが、6回終了時点で楽天が11対4と7点差をつけている。楽天は安田、太田、オリックスは麦谷がそれぞれホームランを放った。

【スタメン】

楽天: 1(右)小郷　裕哉 2(二)小深田　大翔 3(中)辰己　涼介 4(三)黒川　史陽 5(遊)村林　一輝 6(一)鈴木　大地 7(指)YG安田 8(左)中島　大輔 9(捕)太田　光 10(投)早川　隆久

オリックス: 1(三)宗　佑磨 2(一)廣岡　大志 3(左)西川　龍馬 4(二)太田　椋 5(指)Ｂ・シーモア 6(右)中川　圭太 7(遊)紅林　弘太郎 8(中)杉澤　龍 9(捕)若月　健矢 10(投)九里　亜蓮

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 13 9 4 0 .692 -
2 ヤクルト 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 12 7 5 0 .583 1
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
6 中日 12 3 9 0 .250 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 ロッテ 13 5 8 0 .385 3
6 西武 13 4 8 1 .333 4