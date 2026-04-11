楽天、オリックスに7点リードで後半戦へ
楽天は1回裏に先制、3回、4回にも追加点を重ねると、5回裏には一挙4得点でリードを広げた。オリックスも5回表に1点を返したが、6回終了時点で楽天が11対4と7点差をつけている。楽天は安田、太田、オリックスは麦谷がそれぞれホームランを放った。
【スタメン】
楽天: 1(右)小郷 裕哉 2(二)小深田 大翔 3(中)辰己 涼介 4(三)黒川 史陽 5(遊)村林 一輝 6(一)鈴木 大地 7(指)YG安田 8(左)中島 大輔 9(捕)太田 光 10(投)早川 隆久
オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(一)廣岡 大志 3(左)西川 龍馬 4(二)太田 椋 5(指)Ｂ・シーモア 6(右)中川 圭太 7(遊)紅林 弘太郎 8(中)杉澤 龍 9(捕)若月 健矢 10(投)九里 亜蓮
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|13
|9
|4
|0
|.692
|-
|2
|ヤクルト
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|6
|中日
|12
|3
|9
|0
|.250
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|2
|日本ハム
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|ロッテ
|13
|5
|8
|0
|.385
|3
|6
|西武
|13
|4
|8
|1
|.333
|4