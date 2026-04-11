ＤｅＮＡ、３回に逆転し４－３でリード
３回表に広島が１点を先制するも、その裏ＤｅＮＡは佐野、山本、さらに坂倉のホームランで一挙４点を奪い逆転。広島は坂倉の２打点で追い上げるも、５回終了時点で３－４と１点差で追う展開となっている。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(二)牧 秀悟 2(左)Ｃ・ヒュンメル 3(右)度会 隆輝 4(一)佐野 恵太 5(捕)山本 祐大 6(三)宮下 朝陽 7(遊)京田 陽太 8(投)東 克樹 9(中)三森 大貴
広島: 1(中)大盛 穂 2(二)菊池 涼介 3(遊)小園 海斗 4(三)佐々木 泰 5(左)Ｓ・ファビアン 6(一)Ｅ・モンテロ 7(捕)坂倉 将吾 8(右)中村 奨成 9(投)Ｆ・ターノック
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|13
|9
|4
|0
|.692
|-
|2
|ヤクルト
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|6
|中日
|12
|3
|9
|0
|.250
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|2
|日本ハム
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|ロッテ
|13
|5
|8
|0
|.385
|3
|6
|西武
|13
|4
|8
|1
|.333
|4