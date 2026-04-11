ＤｅＮＡ、３回に逆転し４－３でリード

３回表に広島が１点を先制するも、その裏ＤｅＮＡは佐野、山本、さらに坂倉のホームランで一挙４点を奪い逆転。広島は坂倉の２打点で追い上げるも、５回終了時点で３－４と１点差で追う展開となっている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(二)牧　秀悟 2(左)Ｃ・ヒュンメル 3(右)度会　隆輝 4(一)佐野　恵太 5(捕)山本　祐大 6(三)宮下　朝陽 7(遊)京田　陽太 8(投)東　克樹 9(中)三森　大貴

広島: 1(中)大盛　穂 2(二)菊池　涼介 3(遊)小園　海斗 4(三)佐々木　泰 5(左)Ｓ・ファビアン 6(一)Ｅ・モンテロ 7(捕)坂倉　将吾 8(右)中村　奨成 9(投)Ｆ・ターノック

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 13 9 4 0 .692 -
2 ヤクルト 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 12 7 5 0 .583 1
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
6 中日 12 3 9 0 .250 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 ロッテ 13 5 8 0 .385 3
6 西武 13 4 8 1 .333 4