日本ハム、序盤リード ソフトバンク追う
3回を終えて日本ハムが1-0でリード。1回裏に日本ハムが1点を先制した。ソフトバンクは得点圏に走者を進める場面もあったが、あと一本が出ず無得点。試合は中盤へ進む。
【スタメン】
日本ハム: 1(中)矢澤 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(左)西川 7(捕)田宮 8(二)奈良間 9(遊)水野 10(投)伊藤
ソフトバンク: 1(右)柳町 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(遊)今宮 7(中)周東 8(捕)海野 9(二)牧原大 10(投)上沢
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|13
|9
|4
|0
|.692
|-
|2
|ヤクルト
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|6
|中日
|12
|3
|9
|0
|.250
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|2
|日本ハム
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|ロッテ
|13
|5
|8
|0
|.385
|3
|6
|西武
|13
|4
|8
|1
|.333
|4