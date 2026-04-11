日本ハム、序盤リード　ソフトバンク追う

3回を終えて日本ハムが1-0でリード。1回裏に日本ハムが1点を先制した。ソフトバンクは得点圏に走者を進める場面もあったが、あと一本が出ず無得点。試合は中盤へ進む。

【スタメン】

日本ハム: 1(中)矢澤 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(左)西川 7(捕)田宮 8(二)奈良間 9(遊)水野 10(投)伊藤

ソフトバンク: 1(右)柳町 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(遊)今宮 7(中)周東 8(捕)海野 9(二)牧原大 10(投)上沢

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 13 9 4 0 .692 -
2 ヤクルト 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 12 7 5 0 .583 1
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
6 中日 12 3 9 0 .250 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 ロッテ 13 5 8 0 .385 3
6 西武 13 4 8 1 .333 4