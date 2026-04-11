ＤｅＮＡ、3回に打者一巡の猛攻で4点リード

広島は3回表に坂倉の本塁打で先制するも、その裏にＤｅＮＡは打者一巡の猛攻で4点を奪い逆転。佐野、山本が打点を挙げ、3回を終え4-1でＤｅＮＡがリードしている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(左)ヒュンメル 3(右)度会 4(一)佐野 5(捕)山本 6(三)宮下 7(遊)京田 8(投)東 9(中)三森

広島: 1(中)大盛 2(二)菊池 3(遊)小園 4(三)佐々木 5(左)ファビアン 6(一)モンテロ 7(捕)坂倉 8(右)中村奨 9(投)ターノック

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