ＤｅＮＡ、3回に打者一巡の猛攻で4点リード

広島は3回表に坂倉の本塁打で先制するも、その裏にＤｅＮＡは打者一巡の猛攻で4点を奪い逆転。佐野、山本が打点を挙げ、3回を終え4-1でＤｅＮＡがリードしている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(左)ヒュンメル 3(右)度会 4(一)佐野 5(捕)山本 6(三)宮下 7(遊)京田 8(投)東 9(中)三森

広島: 1(中)大盛 2(二)菊池 3(遊)小園 4(三)佐々木 5(左)ファビアン 6(一)モンテロ 7(捕)坂倉 8(右)中村奨 9(投)ターノック

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 13 9 4 0 .692 -
2 ヤクルト 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 12 7 5 0 .583 1
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
6 中日 12 3 9 0 .250 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 ロッテ 13 5 8 0 .385 3
6 西武 13 4 8 1 .333 4