「両チーム優勝でもいい」大谷翔平所属のドジャース、レジェンドが昨季WS…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、トロント・ブルージェイズとワールドシリーズ（WS）を戦った。同シリーズは最終戦の最終盤までもつれる死闘となったが、殿堂入り投手のペドロ・マルティネス氏が過去最高のシリーズだったと絶賛したという。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

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同メディアは「マルティネス氏は最近、球史に残る最も印象的な優勝決定戦の一つを振り返り、昨季WSを『これまで見てきた中で最高のシリーズだ』と評価した。ボストンレッドソックスのレジェンドであり、殿堂入り投手でもある彼は、その評価に迷いはなく、競り合いの激しさや劇的な展開を決定的な要因として挙げた。サイヤング賞を3度受賞した彼の、野球最高峰の舞台での経験に裏打ちされた見解には大きな重みがある」と言及。

続けて、「ここにトロフィーを2つ用意して、両チーム優勝でもいいくらいだ。そうすればみんな幸せになれる。それほど、私がこれまで見てきた中でも最高のWSの一つであり、内容的にも最高レベルのシリーズだった」という同氏の見解を伝えている。

同氏はメジャーデビューした1992年から1993年にかけドジャースでプレーしているが、古巣が見せた戦いぶりに相当な感銘を受けたようだ。

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