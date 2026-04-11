楽天、3回終了時点で3点リード

楽天が1回裏に先制、3回裏には2点を追加し、オリックスを3-0とリード。3回を終え、楽天はYG安田の1号3ラン、太田の2打点などで打線が繋がり、序盤を優位に進めている。オリックスは打線が沈黙している。

【スタメン】

楽天: 1(右)小郷 2(二)小深田 3(中)辰己 4(三)黒川 5(遊)村林 6(一)鈴木大 7(指)YG安田 8(左)中島 9(捕)太田 10(投)早川

オリックス: 1(三)宗 2(一)廣岡 3(左)西川 4(二)太田 5(指)シーモア 6(右)中川 7(遊)紅林 8(中)杉澤 9(捕)若月 10(投)九里

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