阪神、2点リードで中日との序盤を制す

阪神は1回表に先制、2回表にも追加点を挙げリードを広げた。対する中日は3回裏に1点を返したが、阪神が2-1と1点リードのまま序盤を終えた。阪神佐藤は2打席連続本塁打と活躍。

【スタメン】

中日: 1(三)福永 2(中)花田 3(右)ボスラー 4(左)細川 5(一)サノー 6(遊)村松 7(捕)木下 8(投)大野 9(二)辻本

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(遊)木浪 7(左)中川 8(捕)伏見 9(投)伊原

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 13 9 4 0 .692 -
2 ヤクルト 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 12 7 5 0 .583 1
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
6 中日 12 3 9 0 .250 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 ロッテ 13 5 8 0 .385 3
6 西武 13 4 8 1 .333 4