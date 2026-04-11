DeNA－広島（横浜スタジアム）の試合前に、YAMATYの大和さんがセレモニアルピッチを行った。
大和さんは球団を通じて「今回セレモニアルピッチを、選手としてではなくアーティストとして投げさせていただき、本当にいい経験をさせてもらいました。ありがとうございました。今日のセレモニアルピッチの点数は、100点中9点でした、、、ですが、この後の「AFTER GAME B-PARTY」はしっかり盛り上げていきたいと思います」とコメントした。
DeNA－広島（横浜スタジアム）の試合前に、YAMATYの大和さんがセレモニアルピッチを行った。
大和さんは球団を通じて「今回セレモニアルピッチを、選手としてではなくアーティストとして投げさせていただき、本当にいい経験をさせてもらいました。ありがとうございました。今日のセレモニアルピッチの点数は、100点中9点でした、、、ですが、この後の「AFTER GAME B-PARTY」はしっかり盛り上げていきたいと思います」とコメントした。
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