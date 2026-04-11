◆メジャー記録は84試合、球団記録は58試合

ドジャースの大谷翔平選手（31）が10日（日本時間11日）、本拠地ドジャー・スタジアムでのレンジャーズ戦に「1番・指名打者」でスタメン出場。5回の第3打席に日本選手最長記録を更新する44試合連続出塁をマークした。

レンジャーズの先発・ロッカーと対戦し、初回の第1打席は空振り三振。一死無走者だった3回の第2打席は1ストライク後の低めシンカーを捉えたが、打球速度106.8マイル（約172キロ）の痛烈なゴロは二塁手の正面をつき二ゴロに倒れた。

それでも3－4と1点を追う5回の第3打席、一死一塁でロッカーの外角スライダーを捉えた。打球速度98.5マイル（約159キロ）の痛烈な打球は一・二塁間を突破。これで昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から自己記録を更新する44試合連続出塁とし、2009年に43試合連続出塁を記録したイチロー（マリナーズ）を抜き、日本人最長記録を更新した。

メジャーの最長記録は、1949年にレッドソックスのテッド・ウィリアムズがマークした84試合連続出塁。ドジャースの球団最長記録は、ブルックリン時代の1954年にデューク・スナイダーがマークした58試合連続出塁で、これはナ・リーグの最長記録にもなっている。