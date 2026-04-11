「もっと語られるべきだ」大谷翔平、まさかの同僚にシーズンMVPを奪われる…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、今季も二刀流として球界を席巻している。開幕から二刀流として出場している大谷はすでにナ・リーグMVPの筆頭候補に挙げられているが、同僚のアンディ・パヘス外野手が大谷に負けない活躍を見せている。米メディア『クラッチ・ポインツ』のロレンツォ・J・レイナ記者が言及した。

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パヘスは7日（日本時間8日）のトロント・ブルージェイズ戦を終えた時点で打率.474、OPS1.289と驚異的な成績を記録。ワシントン・ナショナルズ戦では3ラン本塁打を放つなど強烈なインパクトを残している。

パヘスには、「彼についてもっと語られるべきだ」と評価する声まで上がっている。ドジャースの主役は大谷やフレディ・フリーマン内野手と見られてきた中で、新たな存在感を示している。

昨季に台頭したパヘスは大きな成長を見せ、本塁打27、安打158を記録した。守備でも高い評価を受けるなど、攻守にわたりレベルアップしている。

存在感を増しているパヘスについてレイナ氏は「オールスター選手が多数在籍するチームの中でも、静かに将来のオールスター選手へと成長しつつある。すでに好調なスタートを切っており、リーグ全体から称賛を集めている。大谷やフリーマンの前でMVPを獲得するのは難しいかもしれないが、オールスター選出の話題を呼んでいる」と言及した。

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