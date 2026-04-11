「歓迎すべきものだ」大谷翔平所属のドジャース、急速に評価高める若手が…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは多数のスター選手とともに、将来が期待されるプロスペクトも複数名抱えている。その中の一人であるジェームズ・ティブス3世外野手が、次の昇格候補として評価を高めつつあるようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

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ティブス3世は昨年7月にトレードでドジャースに加入した23歳。今季はここまで3Aで10試合、打率.439、７本塁打、13打点と好成績をマークしている。

同メディアは「現在、ティブス3世は3Aで驚異的な打率を記録している。この進展は、ドジャースにとって歓迎すべきものだろう。今オフにカイル・タッカー外野手が加入したとはいえ、戦力の厚みはいくらあっても足りない。ポストシーズンに向けて選手をフレッシュな状態に保つため、積極的に休養を与えるという球団の方針が、それを証明している」と言及。

続けて、「彼はザック・エアハード、ケンドール・ジョージ、ホスエ・デポーラ、マイク・シロタ、エドゥアルド・キンテロらと共に、ドジャースのシステム内で高く評価されている外野手の一人だ。年齢や3Aでの立ち位置を考えれば、今季中にメジャーに昇格しても不思議ではないだろう」と記している。

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